بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي، يوم الخميس، سبل تهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في السودان.