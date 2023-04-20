وجاء في تغريدة على حساب القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري على تويتر: "إن الدخول في هدنة لأسباب إنسانية لا صلة له بالرفض الحازم والحاسم للدخول في تفاوض مع المتمردين".

وأضافت: "نريد التأكيد لشعبنا وجنودنا البواسل الذين قدموا تضحيات جسام في معركة الكرامة الوطنية أنه لا تفاوض مع المتمردين إلا على التسليم الكامل أو التحطيم الشامل".

وتابعت: "لا وجود لأي قوات مسلحة خارج منظومة الجيش بعد اليوم ولا عودة لهذه الفوضى التي كان يمارسها قائد التمرد حميدتي".

يشار إلى أن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما تزال مستمرة، لليوم السادس على التوالي، رغم دخول هدنة جديدة حيز التنفيذ لمدة 24 ساعة شارفت على الانتهاء.