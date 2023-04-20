عند الساعة السادسة مساء الأربعاء، بتوقيت الخرطوم، دخلت هدنة الـ 24 ساعة حيز التنفيذ.

خلال الليل وحتى صباح الخميس، سمع دوي إطلاق نار بشكل شبه دائم في أنحاء الخرطوم. ويبدو أن القصف المدفعي والغارات الجوية قد خفتا عن الأيام السابقة، لكن السكان ما زالوا يبلغون عن وقوع انفجارات.

أظهر فيديو منشور على صفحة القوات المسلحة السودانية الفرقة الخامسة هجانة بمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان ، وهي تهاجم أحد مواقع قوات الدعم السريع.