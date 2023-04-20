وقال الحزب في حسابه باللغة الإنجليزية على “تويتر” إن الغنوشي متهم بالتآمر على أمن الدولة، وصدر أمر بحبسه على ذمة المحاكمة. وأكد محامي الغنوشي، مختار الجماعي، استمرار حبس موكله الخميس.

وجاء قرار إيقاف الغنوشي للتحقيق معه على خلفية تسريب مقطع فيديو لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني اعتبر في فحواها أن "إبعاد الإسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية".

وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.

وندّدت وزارة الخارجيّة الأميركيّة الأربعاء بتوقيفات طالت معارضين في تونس بينهم الغنوشي، واصفة الأمر بأنه "تصعيد مقلق" على حد تعبيرها.

وقال الاتّحاد الأوروبي في بيان الثلاثاء "نتابع بقلق بالغ سلسلة التطوّرات الأخيرة في تونس وتوقيف راشد الغنوشي أمس والمعلومات حول غلق مقارّ الحزب".

من جهتها شدّدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر على أنّ توقيف الغنوشي "يأتي في إطار موجة اعتقالات مثيرة للقلق"، مشيرة في بيان الثلاثاء إلى تمسّك باريس بحرّية التعبير واحترام سيادة القانون