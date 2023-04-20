وقالت منظمة الصحة إن انعدام الأمن يسبب تحديات أمام الأطباء والممرضين والمرضى وسيارات الإسعاف للوصول إلى المرافق الصحية، ويعرِّض حياة الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة إلى الخطر.

وأضافت المنظمة أن المرافق الصحية تعاني نقصًا حادًا في المياه والوقود، في حين توقف عدد من محطات المياه في الخرطوم عن العمل.

وأدلى أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بالتصريحات خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت قائلا:

