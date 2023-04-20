نفى الجيش الوطني الليبي، الخميس، تقارير تحدثت عن تقديمه الدعم لطرف ضد الآخر في الصراع المستعر في السودان.
ماذا قال الجيش الوطني الليبي؟
- قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، في بيان: "القيادة العامة تنفي نفيا قاطعا ما تتناوله بعض وسائل الإعلام الرخيصة والمأجورة بقيام القوات المسلحة العربية الليبية بتقديم الدعم لطرف ضد الطرف الآخر" في السودان.
- تابع المسماري: "نحن كنا وما زلنا وسنظل مع استقرار دولة السودان وأمنها وسلامة شعبها العربي الإفريقي الأصيل".
- أضاف: "نقوم حاليا بإجراء الاتصالات العاجلة مع الأطراف المعنية، ونحن مستعدون للقيام بدور الوساطة بين الأشقاء في السودان لوقف القتال فورا وفتح المجال للحوار بالطرق السلمية".
- دعا الجيش الليبي إلى ضرورة الوقف الفوري للاقتتال بالسودان، وشدد على أهمية توفير الظروف المناسبة للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية العليا.
أحدث التطورات في السودان
- دخلت هدنة جديدة حيز التنفيذ في السودان، مساء الأربعاء، ومن المقرر أن تستمر لمدة 24 ساعة.
- في بداية الهدنة، خيم هدوء حذر على العاصمة الخرطوم.
- لكن الاشتباكات تجددت في وقت لاحق بشكل متقطع في محيط قيادة الجيش السوداني بالعاصمة ومناطق أخرى.
ردود أفعال أخرى
- وزير دفاع تشاد: أوقفنا مجموعة مسلحة سودانية تضم 320 جنديا ونزعنا سلاحها.
- حاكم إقليم دارفور: لن نبقى على الحياد إذا عجزت القوات النظامية عن ضمان الأمن للمدنيين.
- البيت الأبيض: واشنطن تدين بأقوى العبارات العنف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
- سفراء دول الآلية الرباعية يطالبون طرفي الصراع في السودان بوقف إطلاق النار والعودة للحوار.
هدنة هشة
تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بخرق الهدنة:
- اشتباكات متقطعة في محيط مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
- حريق في أحد المباني بالخرطوم امتد إلى متجر للأسلحة.
- اشتباكات في أم درمان رغم سريان الهدنة.
- اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مواقع بالخرطوم.