أظهر مقطع فيديو حالة من الهدوء الحذر يخيم على شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ مساء اليوم الخامس من اندلاع أعمال العنف.