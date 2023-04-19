قال المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع السودانية، يوسف عزت، اليوم الأربعاء، إن كل الجنود المصريين الذين تم احتجازهم في وقت سابق غادروا الخرطوم.
وقال يوسف عزت، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية":
- قوات الدعم السريع تسلمت عددا من الجنود والضباط المصريين وقامت بتأمين حياتهم وعاملتهم معاملة كريمة.
- هم ليسوا أسرى وقد أخطرنا السلطات المصرية بذلك.
- التزمنا بسلامتهم وحمايتهم، ونسقنا مع القيادة المصرية.
بتنسيق مع السلطات المصرية
- الجنود المصريون وصلوا إلى الخرطوم بتنسيق تام مع السلطات المصرية، قبل نقلهم إلى القاهرة.
- نحن نسقنا هبوط الطائرة، ومصر نسقت مع الطرف الآخر لضمان عدم إطلاق النار.
- المطار في العاصمة الخرطوم بالكامل تحت سيطرتنا منذ أيام.
أول طائرة تهبط بالخرطوم منذ بدء الحرب
- تمت العملية بنجاح، هبطت الطائرة وأقلعت بسلام.. هذه أول طائرة تهبط الخرطوم منذ بدء الحرب.
كل الجنود المحتجزين غادروا
- كل الجنود المصريين الذين كانوا معنا وتحت مسؤوليتنا غادروا الخرطوم.
- ربما هناك جنود مصريون آخرون ما يزالون في مروي خارج القاعدة العسكرية، هؤلاء ليسوا من مسؤوليتنا.
- مصر تربطنا بها علاقات تاريخية ويُنتَظر منها الكثير في هذه الأزمة ولا نعترض على أي دور مصري.
عودة الجنود المصريين الذين تم احتجازهم في السودان
قال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن الدفعة الأولى من الجنود المصريين في السودان وصلت إلى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت قوات الدعم السريع السودانية في بيان إنها ستنقل الجنود المصريين الذين كانوا بمطار مروي عند بدء القتال، إلى الخرطوم.
وفي بيان، ذكرت "الدعم السريع": "نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد".
وكانت قوات “الدعم السريع" قد نشرت مقطع فيديو لعناصر من الجيش المصري في أعقاب الاشتباكات بين القوة شبه العسكرية والجيش السوداني.
وكان الجيش المصري ذكر أنه يتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق لضمان تأمين القوات المصرية المتواجدة هناك ضمن مهمات التدريب المشتركة.