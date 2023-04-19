وأصدرت الآلية الثلاثية المكونة من (الاتحاد الأفريقي - الإيغاد - الأمم المتحدة)، يوم الأربعاء، بيانا تفيم فيه وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة في السودان.

تقييم الآلية الثلاثية للهدنة الجديدة

أكدت الآلية الثلاثية في بيان على التزام الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بوقف إطلاق النار المعلن لمدة24 ساعة.

ناشدت الأطراف بتهئية الظروف للمدنيين من أجل الحصول على مأوى وغذاء وعلاج والرعاية الطبية.

تؤكد الآلية الثلاثية على الحاجة إلى وقف فوري ودائم للأعمال العدائية لتجنيب المدنيين الأبرياء في السودان أي أعمال عنف أخرى، وستواصل العمل من أجل ذلك بالتنسيق مع أصحاب المصلحة السودانيين، والرباعية، والاتحاد الأوروبي

24 ساعة