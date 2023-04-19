لليوم الخامس على التوالي، تعيش العاصمة السودانية تحت هدير المدافع وأزيز الرصاص، في مواجهات دامية بين قوات الجيش والدعم السريع أحالت نهارها إلى ليل، وأجبر آلاف الأسر على النزوح إلى الأقاليم، هربا من نيران الحرب، وسط تضارب كبير في البيانات بين الجانبين، حول السيطرة على المواقع الحيوية.