وأحجم متحدث باسم وزارة الدفاع عن التعليق على التقرير.

وقالت المجلة إن سلاح الجو الألماني كان قد أرسل ثلاث طائرات نقل من طراز (إيه.400.إم) لتنفيذ المهمة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء. وهبطت الطائرات في اليونان للتزود بالوقود.

وجاء في تقرير شبيغل أن الجيش الألماني ألغى المهمة وسط أنباء عن تجدد الاشتباكات والضربات الجوية في الخرطوم.

الخارجية الألمانية تعلق

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء إن ألمانيا تدرس جميع الخيارات لحماية مواطنيها في السودان.

وذكر: "نتخذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الوضع شديد الصعوبة".

وأضاف أن برلين فوجئت بكثافة القتال الذي اندلع بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

واندلع القتال في السودان يوم السبت وأودى بحياة ما لا يقل عن 185 شخصا وقوّض خطة مدعومة دوليا للانتقال إلى نظام ديمقراطي مدني في البلاد.

وضغطت قوى أجنبية منها الولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني.