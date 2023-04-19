وفي بيان، قالت "الدعم السريع": "نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد.

وكانت قوات “الدعم السريع" قد نشرت مقطع فيديو لعناصر من الجيش المصري في أعقاب الاشتباكات بين القوة شبه العسكرية و الجيش السوداني.

وفي وقت سابق السبت، قال الجيش المصري إنه يتابع عن كثب الأحداث الجارية في السودان، السبت، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق لضمان تأمين القوات المصرية المتواجدة هناك ضمن مهمات التدريب المشتركة.

وأضاف "وفي إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان جاري التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية".

وتابع: "وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية".