ويقل عدد القتلى عما أعلنه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، الذي قال أمس الثلاثاء إلى عدد القتلى في السودان وصل إلى 185، بينما قدرت مصادر مستقلة عدد القتلى من المدنيين والعسكريين بأكثر من 500 قتيل.

وبحسب بيان نقابة أطباء السودان، فإن حصيلة الضحايا بين المدنيين ليوم الثلاثاء هي 30 حالة وفاة بين المدنيين، و245 حالة إصابة، من بينها عديد من الحالات غير المستقرة.

ونوهت النقابة إلى أنه يوجد عدد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذه التقديرات، نظرا لعدم تمكنها من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وفقا لتفاصيل ضحايا أمس الثلاثاء في بيان نقابة أطباء السودان: