إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمراسم في السودان، أصدرت بيانا جاء فيه:

"دعوة إلى إيجاد حل مستدام لنقص إمدادات الطاقة في المرافق الصحية، وأكياس الدم".

"القطاع الصحي في ولاية الخرطوم يواجه انهيارا، بسبب تضاؤل إمدادات الطاقة، والمستشفيات في حاجة، بغرض استدامة عمل المولدات الاحتياطية، من أجل تقديم الخدمات الصحية الأساسية".

"هناك نقص حاد بأكياس الدم، في كل ولايات السودان المختلفة" .

"وزارة الصحة الاتحادية ناشدت كل من شأنه أن ينقذ الأرواح، وإيجاد حل أكثر استدامة للتغلب على النقص المزمن في الوقود والطاقة، الذي بات يضع باستمرار المرافق الصحية في الخرطوم على حافة الإغلاق ".

"يؤثر انقطاع التيار الكهربائي على استمرار تقديم الخدمة" .

مساعدات مطلوبة "بصورة عاجلة"

ونوه البيان كذلك إلى أن مستشفيات تعاني لتتمكن من معالجة الجرحى الذين يتوافدون عليها، من جراء الاشتباكات الدائرة منذ 4 أيام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ووفق البيان فإن:

مستشفى الخرطوم الآن في حاجة ماسة للوقود.

بنك الدم يحتاج إلى أكياس الدم بصورة عاجلة.

مستشفى جابر أبو العز بحاجة ماسة كذلك للدم.

هناك حاجة إلى سلسلة التبريد للقاحات .

"الصحة العالمية" تدعو إلى "إتاحة الوصول للمرافق الطبية"