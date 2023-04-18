ووصل وزير الخارجية السعودي إلى سوريا، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي، وزير شؤون رئاسة الجمهورية السورية منصور عزام.

وتأتي زيارة فيصل بن فرحان إلى سوريا في إطار ما توليه السعودية من حرص واهتمام للتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت أنها تتوقع وصول وزير الخارجية السعودي إلى دمشق، الثلاثاء، في أول زيارة رسمية لمسؤول من المملكة منذ أكثر من عقد.

تأتي زيارة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لدمشق بعد زيارة نظيره السوري فيصل المقداد إلى الرياض الأسبوع الماضي.

وقالت سوريا والسعودية الأسبوع الماضي إنهما تتجهان نحو استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين.