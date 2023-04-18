نشرت صفحة قوات الدعم السريع فيديوهات لقواتها، وهي تحرق مروحيات تابعة للجيش السوداني، أثناء وقوفها في المطار.
وظهر في الفيديو عدد من الطائرات التي تلتهمها النيران، بينما وقف عدد من قوات الدعم السريع مهللين بالموقف.
وكان الجيش السوداني قد اتهم قوات الدعم السريع باقتحام بيوت المدنيين ونشر القناصة داخلها وعلى أسطحها.
كما اتهمت القوات المسلحة قوات الدعم السريع بالتورط في مهاجمة دبلوماسيين في الخرطوم.
ومن جهتها أبدت قوات الدعم السريع رغبتها بالخوض في هدنة مع الجيش السوداني لإيقاف القتال.
ماذا يحدث في السودان؟
- اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد، السبت، في العاصمة وأماكن أخرى، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.
- قال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتها في الجزء الجنوبي من العاصمة، متهمة الجماعة بمحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك القصر.
- في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم. وزعمت أنها استولت على مطار المدينة و"سيطرت بالكامل" على القصر الجمهوري بالخرطوم، مقر رئاسة البلاد.
- جاءت الاشتباكات مع تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع الأحزاب السياسية من أجل التحول الديمقراطي في البلاد.