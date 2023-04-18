وفي حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، قال عزت إن قوات الدعم السريع، ترحب بأي وساطة من الدول الصديقة، سواء الولايات المتحدة أو دول الخليج أو دول عربية شقيقة.

وقال يوسف عزت: "مصر دولة مهمة وشقيقة، وأي دور مصري لإيقاف العنف مرحب به، ولا نعترض لأي دور مصري في السودان، وكذلك أي وساطة أخرى من الدول الصديقة".

لغط الهدنة

ووضح يوسف عزت "اللغط" حول الهدنة التي طلبت من قوات الدعم السريع، عن طريق وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن.

وقال عزت: "منذ أمس ونحن ملتزمون بهدنة اخترعها وزير الخارجية الأميركي باتصال هاتفي، مع قوات الدعم السريع، ووافقنا على الهدنة، التي كان من المفترض أن تبدأ 8 مساء الإثنين".

وأضاف: "كان من المفترض أن يخبر وزير الخارجية الأميركي قائد القوات المسلحة، ويأخذ موافقته، فلسنا نحن الطرف الذي سيخبره بذلك".

وتابع: "وجهنا تعليمات بعدم الدخول في قتال لجميع قواتنا المنتشرة، استنادا للـ"هدنة"، ولكن فوجئنا بالساعة الثالثة صباحا، بهجوم من القوات المسلحة، على القيادة العامة".

من جهته، أكد رئيس مجلس السيادة وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، أن الجيش السوداني سيلتزم بوقف إطلاق النار المقترح من قوى دولية ابتداء من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي لمدة 24 ساعة.