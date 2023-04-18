أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الثلاثاء، أنه يكاد يكون من المستحيل تقديم الخدمات الإنسانية في العاصمة السودانية الخرطوم وما حولها وحذر من أن النظام الصحي في البلاد معرض لخطر الانهيار.
وقال رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في السودان فريد أيور للصحفيين: "الحقيقة هي أنه في الوقت الحالي يكاد يكون من المستحيل تقديم أي خدمات إنسانية في الخرطوم وما حولها".
وحذر أيور من أنه إذا استمرت الاضطرابات في النظام الصحي السوداني "فسوف ينهار تقريبا".
وفي السياق، تضاربت الأنباء بشأن هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى.
ونفت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية التنسيق حول هدنة الـ24 ساعة، وهو ما أعلنه قبل ساعات، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية: "لا علم لنا بأي تنسيق مع الوسطاء والمجتمع الدولي حول هدنة، وإعلان التمرد لهدنة 24 ساعة يهدف للتغطية على الهزيمة الساحقة التي سيتلقاها (قوات الدعم السريع) خلال ساعات".
وأضافت القيادة العامة للجيش السوداني في تصريحات: "دخلنا مرحلة حاسمة وجهودنا منصبة نحو تحقيق غاياتها على المستوى العملياتي".