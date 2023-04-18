وقال رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في السودان فريد أيور للصحفيين: "الحقيقة هي أنه في الوقت الحالي يكاد يكون من المستحيل تقديم أي خدمات إنسانية في الخرطوم وما حولها".

وحذر أيور من أنه إذا استمرت الاضطرابات في النظام الصحي السوداني "فسوف ينهار تقريبا".

وفي السياق، تضاربت الأنباء بشأن هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى.