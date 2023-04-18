وقال بيان مقتضب صدر عن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، إن الجيش "يدعو جنود وضباط الدعم السريع إلى تسليم السلاح في أقرب وحدة عسكرية مقابل العفو".

وأضاف البيان أن العفو سيتضمن استيعاب من يسلم السلاح في القوات المسلحة، اعتبارا من تاريخ التبليغ.

وتدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين منذ السبت، بعد خلاف طويل بشأن دمج قوات الدعم السريع في الجيش.

وارتفع عدد قتلى الاشتباكات في الخرطوم و7 مدن أخرى في السودان، إلى نحو 185، والجرحى إلى أكثر من ألفين، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية"، ليل الإثنين.

وتحولت الخرطوم إلى "مدينة أشباح" بعد 3 أيام من المعارك، حيث بات من الصعب على السكان التحرك لقضاء احتياجاتهم في ظل القصف الجوي والاشتباكات العنيفة على الأرض.