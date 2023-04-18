ونقل بيان صادر من قيادة قوات الدعم السريع ليل الإثنين، تأكيدها أن "جميع قواتها منخرطة في المعارك وتعمل في تأمين المواقع التي استولت عليها".

وتابع البيان: "لا توجد أي قوة للدعم السريع مكلفة باعتقالات أو دخول منازل المواطنين، وعلى الجميع الحذر من أي شخص يرتدي زي الدعم السريع يقوم بمثل هذه الأعمال".

واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بتوزيع ملابس الدعم والأسلحة على أشخاص لتسهيل اختراق القوات، وقالت إنها ضبطت عددا كبيرا ممن يرتدون أزياء الدعم السريع.

وبعد 3 أيام من القتال، قال كل من طرفي الصراع في السودان إنه حقق مكاسب، الإثنين، بينما استمر انقطاع الكهرباء والمياه في الخرطوم بسبب أعمال العنف.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، إن الجانبين لم يبديا أي استعداد للتفاوض، وسط مخاوف من امتداد الصراع إلى جميع أنحاء البلاد.

وتصاعد الدخان في الخرطوم، الإثنين، وأفاد السكان بسماع دوي الضربات الجوية ونيران المدفعية وإطلاق النار، مما أدى إلى انقطاع الخدمات الأساسية وإلحاق أضرار بالمستشفيات في المدينة التي لم تعتد وقوع أحداث عنف.