وجرى خلال الاتصال بحث الأوضاع الراهنة في السودان، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

ويشهد السودان اقتتالا بدأ السبت بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعد خلاف على دمج قوات الدعم في القوات المسلحة.

وأعلن كل من طرفي الصراع أنه حقق مكاسب ميدانية، الإثنين، بينما استمر انقطاع الكهرباء والمياه في الخرطوم بسبب العنف.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس إن الجانبين لم يبديا أي استعداد للتفاوض.