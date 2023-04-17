دعا وزيرا الخارجية الأميركية والبريطاني بعد اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان، الإثنين، إلى "وقف فوري" للعنف في السودان، حيث خلفت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع 97 قتيلا.