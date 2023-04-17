يتواصل القتال في العاصمة السودانية الخرطوم بعد دخول المعارك يومها الثالث، ومقتل أكثر من 97 شخصا وإصابة المئات بجروح، وسط مخاوف من صراع طويل قد يعمّق حالة الفوضى في البلاد.