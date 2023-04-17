وأكد سفير المملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، في كلمة خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن في أديس أبابا حول الوضع في السودان، الأحد، أن "المغرب الذي يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الحالي في السودان، يحث القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الإعلان على وقف فوري للاشتباكات".

وجاءت تصريحات عروشي في اليوم الثاني من الاشتباكات التي يشهدها السودان، بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال الدبلوماسي المغربي: "ندعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف لضمان سلامة المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار والمفاوضات السلمية، من أجل الحفاظ على وحدة وسيادة هذا البلد الشقيق".

وأضاف عروشي: "نحن مقتنعون بأن العنف لا يمكن أن يكون حلا لأي نزاع، وأن الحوار هو السبيل الوحيد لإرساء سلم دائم. وفي هذا الصدد، يدعو وفدنا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى بذل مساعيه الحميدة لتسريع استئناف الحوار بين مختلف الأطراف، وفقا للمادة 10 من بروتوكول مجلس السلم والأمن".

وأوضح أن "المغرب يحث كذلك كافة أطراف النزاع على ضبط النفس والعمل معا لإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة".

وقال: "نحن على استعداد لتقديم كل الدعم اللازم لمساعدة السودان على تجاوز هذه الفترة الصعبة وبناء مستقبل يسوده السلم والاستقرار والازدهار".

وتابع عروشي: "نتمنى أن تتفاعل كافة أطراف هذا النزاع بشكل إيجابي مع هذه الدعوة وتتخذ إجراءات فورية لإنهاء الأعمال العدائية"، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم عملية السلام والاستقرار في السودان.