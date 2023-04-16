وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان "لقد ظللنا في قوى الحرية والتغيير ندق جرس الانذار حول مخططات فلول نظام المؤتمر الوطني البائد لجر البلاد لحرب لا تبقي ولا تذر، بهدف قطع الطريق أمام استرداد مسار الانتقال المدني الديمقراطي".

وأضاف البيان "ها هي مخططاتهم تنكشف وبوضوح عقب اشعال فتيل المعركة، ليتضح أنهم هم الجهة التي قامت بالتعبئة لهذه الحرب وهم الذين يرجون حصاد نتائجها".

ودعت الحرية والتغيير "جماهير شعبنا للتصدي لمخططات فلول نظام المؤتمر الوطني البائد وعدم السماح بتمريرها تحت أي غطاء كان، واعتزال خطابات الكراهية والتهييج وتأجيج الحرب."

ويوم الأحد، تواصلت المعارك التي اندلعت منذ صباح السبت في مختلف أرجاء البلاد بينالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع.