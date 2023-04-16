تفصيلا، قالت قوات الدعم السريع في بيان، صباح اليوم الأحد، إن عناصرها سيطروا على "برج القوات البحرية بالقيادة العامة".

وكانت قوات الدعم السريع أعلنت في وقت سابق إسقاط طائرة مقاتلة من طراز "سوخوي"، وقالت في تغريدة إنه تم إسقاط الطائرة "التي روعت المواطنين منذ الصباح".

من ناحيته، قال الجيش السوداني إنه "لا صحة لحصار المتمردين لمقر القيادة العامة"، وأنه يسيطر تماما على الموقف العام للعمليات، مضيفا "ونبشر شعبنا بأخبار سارة قريبا"، مؤكدا أيضا عدم سيطرة قوات الدعم السريع على مقر التلفزيون الرسمي.

وقال الجيش السوداني إنه "لا تفاوض ولا حوار قبل حل وتفتيت قوات الدعم السريع المتمردة".

كذلك أعلن الجيش السوداني سيطرته على "أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها".

وأوضح مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في بيان، قائلا "سقوط أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري (جبل سركاب) في يد القوات المسلحة والاستيلاء على كل آليات وأسلحة وعتاد المليشيا المتمردة".

وفي بيان لاحق للجيش السوداني، قال الجيش السوداني يعلن السيطرة على عدد من القواعد التابعة للدعم السريع بكامل أسلحتها.

وأوضح في بيان أنه "تمت السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات ميليشيا الدعم السريع المتمردة" في مدن بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي ومعسكر كرري بشمال أم درمان.

نداء عاجل من نقابة الأطباء

في الأثناء، وجهت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان نداء عاجلا للأطباء والكوادر جاء فيه "تزايد عدد الإصابات، قلة الكادر الطبي، إرهاق جميع الفرق العاملة حتى اللحظة في المستشفيات".

وحدد النداء حاجة 3 مستشفيات على الأقل، هي البشائر وشرق النيل والدولي إلى أطباء جراحين، وكوادر طبية، وأطباء من جميع التخصصات، بما فيهم أطباء التخدير.