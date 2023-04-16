وبلغ إجمالي عدد القتلى والمصابين الذين تم حصرهم من المستشفيات والمرافق الصحية:

- بلغ إجمالي القتلى المدنيين (56)

-عشرات الوفيات بين العسكريين (بعضهم عولج في المستشفيات النظامية وبعضهم خارج نطاق حصرنا.

- بلغ إجمالي الإصابات (595) حالة إصابة من بينها إصابات لعسكريين، منهم عشرات من الحالات الحرجة.

-بعض حالات الإصابات والوفيات العسكرية تم تحويلها إلى المستشفيات النظامية وبعضها خارج نطاق حصرنا.

-يوجد إصابات ووفيات بين المدنيين لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية نسبة لصعوبة الحركة واعتراض القوات النظامية لعربات الإسعاف والمسعفين.

� الخرطوم:

- القتلى (25) حالة، منهم (17) مدنيين، و(8) عسكريين.

- الإصابات (302) حالة إصابة.

� بحري:

- القتلى (8) حالات، منهم (7) مدنيين، و(1) عسكري

- الإصابات (86) حالة إصابة.

� أم درمان:

- القتلى (11) حالة، منهم (7) مدنيين، و(4) عسكريين- الإصابات (42) حالة إصابة.

� الأقاليم:

- القتلى (25) حالة، تشمل المدنيين والعسكريين معاً

- الإصابات (165) حالة إصابة.

وأهابت اللجنة بتغليب صوت العقل والوقف الفوري لإطلاق النار العبثي والذي راح ضحيته أبرياء مدنيون عزّل، ولابد من فتح ممرات آمنة لإجلاء المحتجزين والعالقين والمصابين لإسعافهم.