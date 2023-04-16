كما شن الجيش السوداني ضربات جوية على معسكر لقوات الدعم قرب العاصمة الخرطوم في محاولة لإعادة تأكيد السيطرة على البلاد.

وكانت قد أعلنت قوات الدعم السريع أنها سيطرت على القصر الرئاسي ومقر إقامة قائد الجيش ومطارات في الخرطوم ومدينة مروي في الشمال وفي الفاشر وولاية غرب دارفور. ونفى الجيش هذه التأكيدات .

ودعت القوات الجوية السودانية في وقت متأخر من اليوم السبت المواطنين إلى البقاء في منازلهم لأنها ستقوم بعملية مسح كامل لأماكن وجود قوات الدعم السريع، وأعلنت ولاية الخرطوم الأحد عطلة تغلق فيها المدارس والبنوك والمكاتب الحكومية .

وأمكن سماع دوي إطلاق نار وانفجارات في عدة مناطق بالخرطوم، حيث أظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد الدخان من عدة مناطق وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طائرات عسكرية تحلق على ارتفاع قليل فوق المدينة، وبدا أن واحدة منها على الأقل تطلق قذيفة.

وقالت نقابة أطباء السودان في وقت سابق إن 25 قتلوا وأصيب 183 في المواجهات التي اندلعت يوم السبت بين الجانبين.

وقالت إنها سجلت وفيات في مطار الخرطوم وفي مدينة أم درمان القريبة وأيضا في مدن نيالا والأبيض والفاشر غربي الخرطوم.

الجيش السوداني: لا تفاوض