وأفادت النقابة لرويترز بمقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة 183 في أنحاء البلاد بعد الاشتباكات بين عسكريين ومدنيين، في الوقت الذي لم تصدر إحصائية رسمية إلى الآن.

ووصفت "عمر" في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، الوضع الصحي في السودان بأنه "متدهور للغاية وغير مطمئن"، مرجعة ذلك على عدد من الأمور تشمل:

النقص الكبير في الكادر الطبي، والموجود الآن تعرض للإنهاك خلال الساعات الماضية.

صعوبة الوصول للمستشفيات لأن القتال بالشوارع مع استمرار إطلاق النار وكذلك استخدام الأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي ما يعيق حركة تنقل الكوادر الطبية.

هناك نقص في المعينات وأكياس الدم والمحاليل والمسكنات والأدوية المنقذة للحياة.

صعوبة الوصول إلى المصابين وإجلائهم إلى المستشفيات، ونناشد كلا الطرفين بفتح طرق آمنة لسيارات الإسعاف.

نطلب من وزاره الصحة القيام بدورها في إمداد المرافق بالمعينات وتحريك الإسعافات .

نناشد المنظمات العاملة في المجال الطبي بالمساهمة في إجلاء المصابين ومدنا بالمعينات والأدوية المنقذة للحياة، كما يمكن أن توفر توصيل آمن للكوادر الطبية إلى المستشفيات.

اكتظاظ المستشفيات

وقال طبيبان بمستشفيات العاصمة الخرطوم، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الوضع الطبي صعب للغاية في الوقت الراهن، في ظل نقص المحاليل الوريدية وأكياس الدم والمعينات الطبية".

وأشار الطبيبان، إلى وجود صعوبة في الوصول للجرحى والقتلى ببعض المناطق التي لا تزال تشهد تبادل لإطلاق النار إلى الآن، في حين امتلأت المستشفيات بأعداد كبيرة من الجرحى.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور على المواقع الاجتماعية اكتظاظ مستشفيات العاصمة الخرطوم بالمصابين من أفراد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.