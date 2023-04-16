أعلنت القوات الجوية السودانية، مساء السبت، عزمها إجراء عملية مسح كامل لمناطق قوات الدعم السريع التي تخوض اشتباكات عنيفة مع الجيش، سقط خلالها قتلى وجرى وسط المدنيين.