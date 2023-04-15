وترافق الرئيس البرازيلي في زيارته لدولة الإمارات السيدة الأولى جانجا لولا دا سيلفا.

وجرت للرئيس لويس إيناسيو مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيباً به.

ورافق موكب الرئيس البرازيلي عدد من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر، فيما حلق فريق "فرسان الإمارات" الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلاً لوحة بعلم البرازيل.