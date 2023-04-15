يأتي ذلك فيما وجهت نقابة أطباء السودان نداء عاجلاً للكوادر الطبية بالتوجه للمستشفيات لوجود أعداد كبيرة من الحالات الحرجة.

وقالت النقابلة في بيان: "نداء عـاجل للأطباء والكوادر الطبية.. نرجو من جميع القادرين على تلبية النداء التوجه فوراً للمستشفيات المذكورة نظراً لوجود أعداد كبيرة من المصابين والحالات الحرجة التي تتطلب تدخلاً جراحياً بصورة عاجلة".

وكانت نقابة الأطباء كشفت في وقت سابق من اليوم أول حصيلة للقتلى المدنيين في الاشتباكات الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وقالت النقابة إن ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين قُتلوا حتى الآن في الاشتباكات الجارية.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد يوم السبت في العاصمة وأماكن أخرى في الدولة الإفريقية، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.

وقال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتها في الجزء الجنوبي من العاصمة، متهمة الجماعة بمحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك القصر.

من جهتها، اتهمت قوات الدعم السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم. وزعمت أنها استولت على مطار المدينة و"سيطرت بالكامل" على القصر الجمهوري بالخرطوم، مقر رئاسة البلاد.

وجاءت الاشتباكات مع تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع الأحزاب السياسية لإحياء التحول الديمقراطي في البلاد.