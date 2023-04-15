وقال المتحدث العسكري، على صفحته الرسمية على فيسبوك: "تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية".

وأضاف: "وفي إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان جاري التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية".

وتابع: "وتهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية".

وجرى في وقت سابق من اليوم تداول مقطع فيديو لجنود مصريين في مدينة مروي بشمال السودان.

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