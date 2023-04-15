وقالت الحكومة التشادية في بيان: "تناشد تشاد المجتمع الإقليمي والدولي وكذلك جميع الدول الصديقة منح الأولوية لعودة السلام".

وأضافت أن حدودها مع السودان التي يبلغ طولها 1403 كيلومترا تستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

وتتسارع الأحداث في السودان حيث اندلعت صباح السبت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تضارب في الأنباء عن الأسباب وحول أماكن سيطرة كل منهما، فيما دعا المجتمع الدولي وكذلك القوى المدنية في السودان إلى التهدئة.