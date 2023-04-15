تفتح المواجهة المباشرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الباب أمام مقارنة للقدرات والقوات والأسلحة التي يمتلكها كل منهما والتي ستحدد بشكل كبير سيناريوهات الحسم في هذا الصراع.