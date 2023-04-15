قال الجيش السوداني، السبت، إنه لم يبدأ ما وصفه بالعدوان في الاشتباكات العسكرية الجارية حاليا ضد قوات الدعم السريع، ملقيا بالمسؤولية على ما وصفه بالأطماع الشخصية لقيادة الدعم السريع.