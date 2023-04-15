تكشف فيديوهات انتشرت على شبكات التواصل، السبت، جانبا من الأحداث المتسارعة في العاصمة السودانية الخرطوم وغيرها من الولايات، بعد اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.