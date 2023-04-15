ويظهر البرهان خلال الفيديو مع مجموعة من العسكريين يتابعون تطورات الأحداث المشتعلة في البلاد منذ صباح اليوم السبت.

وصباح يوم السبت، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد التي كانت تعاني من توترات وتشنجات في الفترة الأخيرة، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع في السودان.

وتشهد البلاد اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع وتخوف من صراع أوسع يهدد الأمن في البلاد.