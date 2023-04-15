استيقظ سكان العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة مروي في شمال البلاد، صباح السبت، على اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع استخدمت فيها أسلحة وخفيفة وثقيلة وسلاح الجو؛ لكن كيف تطور الخلاف بين الجانبين؟