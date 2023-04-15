فور انطلاق الاشتباكات الثقيلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الساعات الأولى من صباح السبت، تركزت الأنظار على ثلاثة مطارات استراتيجية سارع كلا الطرفان لفرض السيطرة عليها، وهي مطار الخرطوم الدولي ومروي في شمال السودان والأبيض في ولاية شمال كردفان في غرب البلاد.