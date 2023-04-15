وصباح يوم السبت، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد التي كانت تعاني من توترات وتشنجات في الفترة الأخيرة، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع في السودان.

في الخرطوم سمع دوي إطلاق نار كثيف في عدد من المناطق منها وسط المدينة وحي بحري.

وقال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتها في الجزء الجنوبي من العاصمة.

وأشار الجيش إلى إصابة القائد الميداني لقوات الدعم السريع، فيما نفى سيطرة الأخيرة على مطار مروي مؤكدا سيطرته على كل المطارات والقوات العسكرية.

في وقت لاحق، أعلن الجيش أن قوات الدعم السريع” قوة متمردة”، واصفًا تصريحات القوات شبه العسكرية بأنها” أكاذيب”.