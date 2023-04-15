أعلنت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، السبت، السيطرة على القصر الرئاسي ومقر إقامة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في أحدث تطورات الاشتباكات المتسارعة بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة، التي امتدت من الخرطوم إلى ولايات أخرى في البلاد.