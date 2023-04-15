قالت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، السبت، إن الجيش هاجم بشكل كاسح وبقوات كبيرة مقرا تابعا لها في منطقة سوبا بالخرطوم، مؤكدة تقارير إعلامية تحدثت عن إطلاق نار وتحرك لقوات الجيش صوب أحد مواقعها.