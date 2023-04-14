وتأتي تفاصيل الوفيات الجديدة، بعد انهيار بناية (عقار) مكونة من 4 طوابق في منطقة الورديان غربي محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وأكدت مسؤولة محلية لموقع "سكاي نيوز عربية" إنقاذ 3 أشخاص من تحت ركام المبنى لم تتبين حالتهم الصحية حتى الآن، مشيرة إلى أنه "جار البحث عن آخرين".

وتلقت الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة بانهيار عقار في شارع التلعفري بمنطقة الورديان في دائرة قسم شرطة مينا البصل، التابع لحي غرب المحافظة.

وقالت رئيسة حي غرب الإسكندرية سحر شعبان، التي تتواجد في موقع الحادث، لموقع "سكاي نيوز عربية":