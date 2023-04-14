وذكر مصدران يمنيان أن الفريق السعودي غادر صنعاء، الخميس، بعد زيارة مثلت تحركا للبناء على هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة وانقضت.

وتأتي الزيارة أيضا في أعقاب اتفاق السعودية وإيران الشهر الماضي على استئناف العلاقات.

وقال محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي على تويتر إن المفاوضات "تجري بشكل جيد".

ويوضح عبد الملك العجري، وهو مسؤول حوثي آخر، على تويتر: "بتوافر العزيمة والنوايا الصادقة يمكن تجاوز بقية الصعوبات".

وقالت مصادر لرويترز إن المحادثات التي سهّلت سلطنة عمان إجراءها بين السعودية والحوثيين ركزت على وقف إطلاق النار وإعادة فتح الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء بالكامل ودفع رواتب موظفي القطاع العام وجهود إعادة الإعمار وانسحاب القوات الأجنبية من اليمن.

وأشار مسؤولان يمنيان طلبا عدم ذكر اسميهما إلى أن الطرفين قد يتفقان على اتفاق هدنة ممتد لحين عملهما على تسوية الخلافات العالقة.

وتدخل التحالف بقيادة السعودية لقتال الحوثيين بعدما دفعوا الحكومة المدعومة من الرياض إلى الخروج من صنعاء في أواخر عام 2014.

والصراع متعدد الأوجه تتنافس فيه فصائل يمنية عدة على النفوذ.