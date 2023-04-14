جاءت تصريحات دقلو، المعروف أيضا باسم حميدتي، بعد ظهور التوتر على السطح بعدما حذر الجيش من أن حشد قوات الدعم السريع شبه العسكرية ينذر باندلاع مواجهة.

مخطط فلول النظام

من جانبها، أعلنت قوى الحرية والتغيير أن ما يمر به السودان حاليا هو مخطط من فلول النظام البائد، يهدف إلى تدمير العملية السياسية.

وعقدت قوى الحرية والتغيير سلسلة من الاجتماعات بهدف تعزيز الجهود ونزع فتيل الأزمة، وإكمال الاتفاق السياسي النهائي.

وأكدت الحركة أن أساس الأزمة ليس بين القوات المسلحة والدعم السريع، وإنما يكمن في محاولات فلول النظام البائد للعودة إلى الحكم، وهو ما قد يجر البلاد نحو حرب أهلية، على حد قولها.

من تكون قوات الدعم السريع السودانية؟