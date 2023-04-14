شهدت مدينة صيدا جنوب لبنان، الأربعاء، حادثة غريبة من نوعها، عندما تسلم أهل متوف (80 سنة) جثمان ميت آخر بدل جثمانه ولم تكتشف العائلة ذلك إلا بعد نقل الجثمان إلى منزل المتوفي وإلقاء النظرة الأخيرة عليه.