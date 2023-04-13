أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين، ودولة قطر، التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية البحرينية الثاني، في العاصمة الرياض.