وأكد ناصر لـ"سكاي نيوز عربية" أنه سيتوجه على رأس وفد رفيع المستوى إلى قادة الجيش والدعم السريع في مكاتبهم ومنازلهم إن لم يلبوا دعوته للاجتماع في دار حزبه في أم درمان، من أجل بحث الأزمة معهم ونزع فتيل التصعيد.

ماذا فعلت قوات الدعم السريع؟

أعلنت قوات الدعم السريع في بيان أنها تنتشر في جميع أنحاء البلاد "في إطار واجباتها العادية".

أضافت أنها "تنتشر وتتنقل في كل أرجاء الوطن، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة ظواهر الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة التهريب والمخدرات، والجريمة العابرة والتصدي لعصابات النهب المسلح أينما وجدت".

اعتبرت القوات المسلحة أن "التحركات والانفتاحات (التي نسبها إلى قوات الدعم السريع) تمت من دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها، مما أثار الهلع والخوف في أوساط مواطنين، وفاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية".

حذرت القوات المسلحة في السودان من تحركات لقوات الدعم السريع بـ"حشد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن"، وذلك "من دون موافقة الجيش أو التنسيق معه".

بيان الجيش السوداني جاء فيه: