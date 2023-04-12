وأوضح البيان أن الزيارة التي تأتي استكمالا للمباحثات التي أجريت خلال زيارة وزير الخارجية التركي إلى القاهرة في شهر مارس الماضي، تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين و"التشاور حول عد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

ويوم الاثنين، قالت أنقرة إن من المرجح أن يزور شكري تركيا هذا الأسبوع، مشيرة لاحتمال إحراز تقدم فيما يتعلق بعودة سفيري كلا البلدين لمباشرة أعمالهما بعد قطع العلاقات قبل 10 سنوات.

وقال تشاوش أوغلو لقناة إيه خبر التلفزيونية الخاصة: "حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة. يمكننا خلال زيارة شكري اتخاذ خطوات لتعيين سفيرين".

وزار تشاوش أوغلو القاهرة الشهر الماضي بعد 10 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية.

كما زار شكري تركيا في نهاية فبراير للتعبير عن تضامن مصر بعد الزلزال المدمر والهزات اللاحقة له التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.